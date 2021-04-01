Yeni bilgiler ortaya çıktı: Ayvatoğlu uyuşturucuya 'lili' kod adını vermiş

Ev hapsi kararıyla serbest bırakılan AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’nun ve arkadaşlarının uyuşturucu bulmak için “Artık Melih Kürşat” adlı whatsapp grubu kurduğu, buradan fotoğraf paylaştığı öğrenildi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, dava dosyasında, Ayvatoğlu'nun cep telefonunun incelenmesinden elde edilen bilgilere yer verildi.

Buna göre, Ayvatoğlu ve arkadaşları, “Uyuşturucu madde temin etmek” amacıyla kendi aralarında “Artık Melih Kürşat” adlı whatsapp grubu kurdu. Grupta Ayvatoğlu ile Yağız, Ufuk ve Melih isimli arkadaşlarının yer aldığı belirlendi. Yağız M. ifadesinde, “Grupta uyuşturucu temini ve uyuşturucu içerikli fotoğraflar paylaşıldı” dedi. Yağız M. ayrıca Ayvatoğlu aracılığıyla "uyuşturucu ve eskort kadın temin ettiğini" anlattı. Görüntülerde yer alan Dolunay O. ise “25 Mart Kürşat serbest bırakıldığında evine gittim. Benim de alınmam durumunda düzgün ifade vermemi istedi. Bu sırada polisler geldi” dedi.

Kokain için “Kokain değil pudra şekeri” diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun evinde ayrıca sentetik hap da bulundu. Cep telefonu kayıtlarına göre bu hapa da lili kod adını takan Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde sentetik ilaç için “2 yıl önce Yağız isimli arkadaşım benim başım çok ağrıdığı için bu ilacı verdi. Hapı aldım ama içeriğini bilmediğim için kullanmadım. O tarihten beri evde duruyordu. Ben bu hapın uyuşturucu olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi. Ancak gözaltına alınan ve sosyal medyaya düşen görüntülerdeki arkadaşı Yağız M. de ifadesinde Ayvatoğlu'nun tersine “Ben Kürşat ve Melih L… isimli haptan kullanıyorduk. Kimde varsa o getiriyordu'' dedi.