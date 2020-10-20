Yeni baronun kurucusu Adnan Oktar'ın avukatı!

TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak yasalaşan “çoklu baro” düzenlemesiyle, İstanbul ve Ankara’da ikinci baroların kurulması için adımlar atıldı. İstanbul 2 No’lu Barosu, geçen haftalarda kuruluş genel kurulunu yaparak tüzel kişiliğini kazandı.

Ankara 2 No’lu Baro’nun kurucu üyelerinden olan Yakup Erikel’in Adnan Oktar’ın avukatlığını yaptığı öğrenildi.

Ankara’da ise kurulması için 2 bin imzanın toplanması gereken 2 No’lu Baro’nun, dört kişilik kurucular kurulunda avukatlar Aydın Akpınar, Eyüphan Korkmaz, Yakup Erikel ve Mehmet Hakan Yılmaz yer aldı. Erikel’in meslek yaşamı geçmişine ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi olan Bülent Arınç’ın uzun yıllar avukatlığını yaptığı bilinen Erikel’in, Adnan Oktar’ın da bir dönem avukatlığını yaptığı belirlendi.

Davadaki sanık vekilliği kaydının silinmesini istemiş

Erikel’in, belli bir süre sonra “benim örgütle alakam yok” diyerek, davadaki sanık vekilliği kaydının silinmesini istediği öğrenildi. Öte yandan, Erikel’in, “örgütle alakam yok” diyerek dosyaya dilekçe vermesine karşın, süreci arka planda yürüttüğü de iddia edildi. Deniz Feneri Derneği’nin kuruculuğunu yapan Erikel, bir dönem Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in kurucu başkanı olduğu Ankaraspor’un yönetim kurulu üyeliğinde de bulundu.