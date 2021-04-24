Yeni Bakan Mehmet Muş'un 'çok sağlam bir arkadaş' dediği isim 'FETÖ'den açığa alındı

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, 2010’da, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a gönderdiği mailde “Çok sağlam bir arkadaş” sözleri ile kaymakam olmasını sağladığı Fehmi Likoğlu’nun 'FETÖ’den açığa alındığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Muş, 10 Eylül 2010’da, Albayrak’a, “Fehmi Likoğlu (Kaymakamlık Mülakat)” konu başlığıyla e-posta gönderdi. Likoğlu’nun özgeçmişini de e-postaya ekleyen ve “daha önce Fehmi Likoğlu ile ilgili mesaj attığını” belirten Muş, “Bu arkadaş Trabzon Sürmeneli ağabi, bizim köyden. Çok sağlam bir arkadaş. Kaymakamlık yazılı sınavını geçti. 23 Eylül Perşembe günü de sözlü mülakata girecek. Sıra numarası 117. Eğer siz de uygun görürseniz ağabi, değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

Albayrak, bir yıl sonra, 20 Eylül 2011’de ise Likoğlu’nun durumunu öğrenmek için “Ne oldu bu arkadaşın durumu?” ifadesinin yer aldığı bir e-posta gönderdi. E-postayı aynı gün yanıtlayan Muş, Likoğlu’nun görevden aldığını kaydederek “Şu an farklı ilçelerde, birer hafta süreyle görevlendiriliyor. Daha sonrasında da dil için yurtdışına gönderilecekmiş. Bilginiz dahilinde olsun ağabi. Yapmamız gereken herhangi bir şey var mı Berat Ağabi?” dedi.

Sürmene İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı ile dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalışan Likoğlu, 2010’da açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Balıkesir Burhaniye ve Erzurum’daki stajlarının ardından “dil öğrenmek için bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’ne” gitti. 2011-2013 yılları arasında Kayseri Yeşilhisar, Niğde Ulukışla ve Ordu İkizce ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulunan Likoğlu, 3 Eylül 2014’te Zara Kaymakamı olarak görevlendirildi. Ancak Likoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından, 1 Eylül 2016’da 'FETÖ’den açığa alındı. Likoğlu’nun, halihazırda gayrimenkul danışmanlığı yaptığı öğrenildi.