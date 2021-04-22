Yeni Bakan Derya Yanık, Adnan Oktar'ın Çırağan Sarayı'ndaki davetine katılmış

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Geçmişte Cemaat'i öven, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'çapsız' diyen Yanık, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündem oldu.

Odatv'den Hakan Erol'un haberine göre, Adnan Oktar Cemaati içinde önemli bir pozisyonda bulunan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayan Meral Kalça’nın bilgisayarından Derya Yanık'ın adı çıktı.

Kalça’nın bilgisayarındaki dökümanların içinde yer alan “Notlar” kısmında; birçok sanatçı siyasetçi, patron ve din adamının isimlerine rastlanıldı.

Söz konusu not; Oktar Cemaati'nin operasyon gününe kadar geleneksel hale getirdiği iftar organizasyonunu içeriyor.

“23 Mayıs 2018” tarihli notta, Çırağan Sarayı’na iftar için çağrılacaklar listesi oluşturulurken, Derya Yanık’ın da davetliler arasında olduğu görüldü. Oktarcıların Yanık için tuttuğu notta, cemaatin en etkili isimlerinden biri olan Meltem Arıkan’ın ismini vermesi dikkat çekti. Tutulan notta; Yanık’ı davet eden ismin Meltem Arıkan olduğu ve Yanık’ın Meltem Arıkan’ın misafiri olduğu belirtiliyor.

Derya Yanık’ın Oktarcılarla ilişkisinin 2018’den önceye de dayanması dikkat çekti. Yanık’ın, Oktarcıların 2015 yılındaki iftar davetine katıldığı ve Adnan Oktar’la sohbet ettiği ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf, Oktarcıların web sitelerinde hâlâ durması da dikkat çekti.