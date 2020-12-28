Yeni asgari ücrete tepki var: Böyle sürmesi mümkün değil, örgütsüzlüğe güveniyorlar

Milyonlarca emekçiyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret 2021 yılı için bugün belirlendi. 1 Ocak 2021 itibari ile bir yıl yürürlükte kalacak olan asgari ücret brüt 3.577,50 TL olurken en düşük AGİ tutarıyla net 2.825 TL oldu. 2020'de bu rakam 2324 tl idi. Yani asgari ücrete yapılan zam, yıllık yüzde 30'lara ulan gerçek gıda enflasyonunun bile 10 puan gerisinde kaldı. Bir anlamıyla tahmin edilen sonuç yaşandı ama yine de işçileri açlık sınırına mahkum eden yeni ücrete çok sayıda tepki var.

'İşçilerin örgütsüzlüğüne güvenmesinler'

Asgari ücret belirleme sürecini başından itibaren eleştiren Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş yaşananları müsamere olarak değerlendirdi. "Çıkan sonuç 2021 yılı boyunca işçiler için açlık sınırında ücretle yaşamaya çalışmak anlamına geliyor." diyen Savaş tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu komisyondan farklı bir sonuç beklemek mümkün değildi. Patronların belirleniminde bir komisyondan müjde zaten çıkmazdı. Bir kez daha işçilerin sessizliğine ve örgütsüzlüğüne güvendikleri anlaşılıyor. Ama bu böyle sürmez. 2021 yılı milyonlarca emekçinin giderek daha yoksullaşması ve açlıkla yüz yüze kalması anlamına gelecek. Güzel bir slogan vardır, işçiler açken patrolara huzur olmaz...

Türk-İş yapması gerekeni yaptı. Hükümetle papaz olmadan, suya sabuna dokunmadan görevini yerine getirdi. Bu yıl sözde üç konfederasyon birlikte mücadele etti. Kameraların karşısında birlikte poz vermek ortak mücadele anlamına gelmiyor. İşçileri kandırmanın alemi yok. Asgari ücret tespit masasında işçiler yok. Böyle sürmesi mümkün değil. Giderek daha pervasızlaşan bir iktidar ve sermaye sınıfı var. İşçilerin örgütsüzlüğüne güvenmesinler. Bu değişecek, bunu değiştireceğiz."

'Patronların istediği oldu'

Henüz yeni bir sendika olmasına rağmen açıklamaları ve örgütlenme örnekleriyle dikkat çeken Birlik Sendikası da yeni belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. Birlik Sendikası Yönetim Kurulu imzasıyla yayınlanan açıklamada sürecin patronların istediği gibi sonuçlandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bugün açıklanan asgari ücret emekçilerin yaşamlarını sürdürebilmesinin çok altında olduğunu herkes biliyor. Amaç işçileri korumak ve yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ücret belirlenmesi değildi. Amaç patronları üzmeyecek bir rakamın belirlenmesiydi. Patronlar amaçlarına ulaştı, patronlar için sürdürülebilir asgari ücret açıklandı.

Açıklanacak ücretin salgın hastalık, yoksulluk ve borca batan işçilerin yaşamlarını sürdürmeye yetmeyeceğini daha önce söylemiştik. İşçilerin, emekçilerin örgütlü mücadelesi olmaksızın asgari ücret yaşamaya yetecek ücret haline gelmeyecektir. Asgari ücreti belirleyen masada sermaye ve örgütlerinden bağımsız örgütlü işçiler olmadığı sürece patronların dediği olacaktır. Ancak bu böyle gitmeyecek, işçiler ayağa kalkacak ve hak ettiklerini alacaktır."

'Sefalet ücretine karşı mücadeleye'

Son yıllarda adını işyerlerinde verdiği mücadele ile duyuran Patronların Ensesindeyiz ağından yapılan açıklamada da yeni belirlenen asgari ücret konusunda "Bir oyun kurdular ve bu oyunu patronların isteği doğrultusunda sonuçlandırdılar" eleştirisi yapıldı.

Açıklanan rakamın "sefalet ücreti" olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Ücretler yüksek olursa işçi çıkarmak zorunda kalırız” diyen patronlara tek laf etmeyen, yoksulluk sınırının yarısını bile bulmayan ücretleri kazanım olarak sunan, işçileri dirençsizleştiren, öfkesini yok eden, örgütsüzleştiren bir muhalefetin olduğu bir masadan işçilerin refahını yükseltecek ücret açıklanamazdı.

Hükümetler sermayenin hükümetleridir, asgarî ücreti belirlerken patronların çıkarını düşünerek hareket ederler. Tüm bu tabloya karşı yapılması gereken kurulan bu oyunu bozacak, kurulan masaları devirecek işçi sınıfının örgütlü mücadelesidir. Yapılması gereken işyerlerinde, fabrikalarda, şantiyelerde örgütlü mücadeleyi büyütmektir."

Ucuz emek cenneti!

Yeni asgari ücret geçtiğimiz gün İstanbul Ticaret Odası'nın gündem olan yabancı yatırımcıya dönük "Mülk Edinme Rehberi" raporunu akıllara getirdi. Rehberde buna göre yabancılara İstanbul’a yatırım yapma çağrısında bulunulurken Türkiye’deki işgücünün nitelikli ama ucuz işgücü olduğu belirtilmiş “İmalatta saatlik işçi maliyeti Türkiye’de 5,6 Amerikan dolarıyken, Almanya’da bu maliyet 47,2 Amerikan dolarıdır” denilmişti. 2020 yılı Ocak ayında 392 dolar karşılığı 2 bin 324 lira yapılan asgari ücret yeni zamla birlikte 377 dolar olabildi. O da doların şimdiki kuru üzerinden.

Tabloda da görüldüğü gibi brüt asgari ücret üzerinden yapılan kesintiler ile birlikte Asgari Ücret net 2.557,59 TL olarak hesaplanıyor. Net Asgari Ücrete en düşük Asgari Geçim İndirimin eklenmesi ile birlikte işçinin eline geçecek en düşük ne tutar 2.825,90 TL olarak hesaplanıyor.