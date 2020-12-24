Yeni Ankara ve İstanbul Başsavcılarını tanıyalım: Şaşırtmayan atamalar...

HSK kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz getirildi.

Akça, Binali Yıldırım hakkında "yargıya talimat" iddiasıyla ilgili bir suç duyurusunda, "talimat değil, göreviyle ilgili" kararına imza atmış, bu karar sonrası terfi etmişti.

Yılmaz ise daha önce Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevinde de bulunan, şu anda ise AKP'li Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yardımcılığını yapan bir isim.

Şaban Yılmaz kimdir?

İstanbul'a Başsavcı olarak atanan Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı görevinde bulunuyordu.

1970 yılında Rize’de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, 08.07.2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Yayına girmeyen dizi hakkında şikayetçi olmuştu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü görevinde de bulunan Şaban Yılmaz, RTÜK’e 13 Mart 2018 tarihinde 'Avlu isimli dizi hakkında' konulu bir yazı göndermiş, yazıda, Star TV’de Avlu adlı dizinin tanıtımının yayınlandığı, ilk görüntülerde Ceza ve Tekvifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar ile kurumlarda çalışan personelin mesleki onurunu zedeleyecek, kurumsal imajı olumsuz yönde etkileyecek gerçeği yansıtmayan karalama ögelerinin bulunduğu öne sürülmüştü.

Böylece yayına girmeyen bir dizi ilk kez şikayet konusu olmuştu.

Ahmet Akça kimdir?

Ankara doğumlu olan Akça, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu.

Çeşitli illerde yaptığı görevlerin ardından Ekim 2017 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.

25.07.2018 tarihli HSK Kararnamesi ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akça, şimdi de Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

'Göreviyle ilgili, talimat değil' kararına imza atmıştı

Akça'nın adı, Binali Yıldırım hakkındaki bir suç duyurusunda verdiği kararla gündeme gelmişti.

Yıldırım'ın 28 Şubat davasında karar öncesi yaptığı, “Hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar” açıklamasına ilişkin sanıklardan biri “adil yargılamayı etkileme” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Konuya ilişkin suç duyurusu sonrası Savcı Akça, bu sözlerin Yıldırım'ın “göreviyle” ilgili olduğuna karar vermiş, Yıldırım hakkında “Kovuşturmaya yer yok” demişti.

Akça bu kararın ardından yükselmiş, Ankara Batı Adliyesi Başsavcılığı görevine atanmıştı.