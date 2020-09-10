Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkentine füze saldırısı

Yemen’de mevcut iktidarı elinde bulunduran ve Suudi işgaline karşı savaşan Husiler, Suudi başkenti Riyad’daki 'önemli hedeflere' hava saldırısı başlattığını söyledi.

Husiler saldırının balistik füzeler ve dört insansız hava aracı kullanarak yürütüldüğünü söylerken işgalci Suudi koalisyonuysa, Yemen'deki direnişçiler tarafından fırlatılan patlayıcı yüklü bir İHA'yı imha ettiğini duyurdu.

Suudi resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, işgal kuvvetleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, vurulan İHA'nın işgal güçleri tarafından yakalanıp tahrip edildiğini ve aracın Yemen sınırı yakınında bulunan Suudi şehri Necran'a doğru yola çıktığını bildirdi.

Yemen'de Mart 2015'ten Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki koalisyon ülkeye yönelik büyük çaplı bir işgal hareketi başlatmış durumda ancak başkent San'a ve Kuzey Yemen hala Yemenlilerin kontorlü altında.

Suudi işgaliyle birlikte ülkeye dışarıdan gelen büyük miktarda IŞİD ve El Kaide militanı hali hazırda Suudi işgal kuvvetleriyle koordineli bir biçimde çalışıyor.

Husiler: Suudi rejimine acı çektirme sözü veriyoruz

Saldırının ardından açıklama yapan Yemenli askeri yetkili Riyad ve müttefikleri askeri kampanyalarına son vermediği ve Yemen kuşatmasını kaldırmadığı sürece Yemen güçlerinin Suudi topraklarındaki hassas ve stratejik hedeflere yönelik misilleme baskınlarını sürdüreceklerini söyledi.

Husilerden bir askeri yetkili, "Saldırı ve kuşatma devam ettiği sürece suçlu ve saldırgan Suudi rejimine acı çektirecek operasyonlar sözü veriyoruz" dedi.

Riyad'a yapılan saldırı, Suudi Arabistan'ın Yemen ile güneybatı sınırı yakınında bulunan Abha Uluslararası Havalimanı'na arka arkaya dört gün süren Yemen hava saldırılarının ardından geldi.

BM'ye göre, Yemen'de hayatı felç eden bir abluka eşliğinde Batı destekli savaş, on binlerce insanı öldürdü ve en fakir Arap Yarımadası ulusunu “dünyanın en kötü insani krizi” ile yüz yüze getirdi.

Yemen güçleri, son günlerde, savaşın harap ettiği ülkeye yakıt ve insani yardım malzemelerinin girişini engelleyerek Yemen kuşatmasını sıkılaştıran Riyad'a karşı savunma kampanyalarını hızlandırdı.

Yemen, hafta başında San'a Uluslararası Hava Limanı'nın ciddi yakıt sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerini askıya almak üzere olduğunu ve bu durumun yurtdışında tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan binlerce Yemenli hastayı belirsizlik içinde bıraktığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, yakıt eksikliğinin Arap ülkesindeki tüm çalışan sağlık tesislerini tamamen askıya almaya ittiği konusunda uyardı.