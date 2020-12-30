Yemen'deki patlamada ölü sayısı 22 oldu

Yemen'deki Suudi işgal güçlerinin Riyad merkezli kukla hükümetinin Cumhurbaşkanı Abdrabbuh Mansur Hadi'nin kabinesinin, işgal altındaki Aden kentine inişleri esnasında düşen füze sonucu ölü sayısı 22'ye yükseldi.

Kukla hükümetin tüm bakanları olaydan yara almadan kurtuldu. Suudi işgal güçlerinin desteklediği hükümet Aden'deki başkanlık sarayına nakledildi.

Kabine üyeleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Cumartesi günü yapılan yemin töreninin ardından Aden'e geldi.

Geçen hafta, Suudi kuklası Cumhurbaşkanı Hadi, tarafların Kasım 2019'da imzaladığı Riyad anlaşması uyarınca beş üyesinin Birleşik Arap Emirlikleri vekili Güney Geçiş Konseyi'ne ait olduğu 24 kişilik yeni bir hükümet kurulduğunu duyurdu.

Yemen, yaklaşık beş yıldır devrik Cumhurbaşkanı Hadi'yi destekleyen güçler ve Suudi-BAE liderliğindeki işgal güçleri ile mücadele içinde.

Suudi-BAE işgali ülkeyi son yılların en büyük kıtlığı ve insani kriziyle baş başa bırakmış durumda.