Yemen'de Suudi yanlısı bakanların inişi sırasında havalimanında patlama

Yemen'de Aden Havalimanı'nda büyük bir patlama ve silah sesleri yükseldi.

Patlama Suudi Arabistan destekli Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'nin dün atadığı hükümet üyelerini Riyad'dan taşıyan uçağın havalimanına inişinden kısa bir süre meydana geldi.

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre havalimanında patlamanın yanısıra silah sesleri de duyuldu.

Suudi medyasının aktardığına göre Hadi'nin Başbakan olarak atadığı Muin Abdülmelik ile bakanları havalimanındaki patlamadan yara almadı ve kentteki başkanlık sarayına ulaştı.

Sputnik'in haberine göre patlama sonucu en az 5 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi de yaralandı.