Yemen'de sığınmacı kampında yangın: 8 ölü, 170 yaralı

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü Carmela Godeau, Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin kaldığı bir gözaltı merkezinde yangın çıktığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Godeau, şu ana kadar 8 kişinin yaşamını yitirdiğinin doğrulandığını, gerçek ölüm sayısının daha fazla olabileceğini kaydetti.

170'ten fazla kişinin yaralı olduğunu aktaran Godeau, 90'dan fazla kişinin durumunun ciddi olduğunu belirtti. Yangının çıkma nedeni henüz bilinmiyor.