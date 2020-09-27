Yemen'de kapsamlı esir değişimi

Yemen’de kalıcı bir barışa ulaşılması için güven inşa etmeye yönelik adımların bir parçası olarak Birleşmiş Milletler’in desteğiyle gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, aralarında 19 Suudi askerinin de olduğu bin 80 esirin değiş tokuş edileceği açıklandı.

Meşru Yemen hükümeti yetkilisi Muhammed Ali Husi, ‘‘Bizim için önemli olan esir değişimi anlaşmasının imzalanması değil, hayata geçirilmesi’’ açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz yıl Yemenli Husiler 290, Suudi Arabistan ise 128 esiri tek taraflı olarak serbest bırakmıştı.

