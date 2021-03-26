Yemen, Suudi petrol tesislerini bir kere daha vurdu

Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki petrol istasyonlarındaki petrol tankları gece vakti bir dizi hava saldırısının hedefi oldu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada "petrol ürünleri dağıtım istasyonu Husiler tarafından fırlatılan bir mermiyle sabotaj saldırısına maruz kaldı ve istasyonun tanklarından birinde yangın çıktı, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı" dedi. Öte yandan Yemen'de iktidarda buunan Husiler saldırıyı kendilerinin düzenlediğini doğruladı.

Yemen Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Cuma günü Yemen kuvvetlerinin "Ulusal Direnç Günü" vesilesiyle 18 İHA ve 8 balistik füze kullanarak saldırıyı düzenlediğini duyurdu. Petrol tesislerinin yanı sıra Kral Abdülaziz Üssü'nü de hedef alan saldırıda Zülfikâr, Bedir ve Seir balistik füzelerinin kullanıldığını belirten Seri, Necren ve Asır'ı da hedef alan saldırılar düzenlediklerini, bu saldırıların da başarılı olduğunu ekledi.

Yemenli Husilerin resmi kanalı Al-Masirah'a konuşan Seri, Suudi ambargosu devam ettiği müddetçe Yemen'in saldırılarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Suudi Aramco 14 Eylül 2019'da da Yemen ordusu tarafından vurulmuştu.

Suudi Arabistan ve BAE 2015 yılında Yemen'e karşı kara tabanlı bir askeri işgal başlattı.

ABD menşeli çatışma izleme kurumu ACLED'e göre Suudi işgali şimdiye kadar 100 bin kişinin ölümüne yol açtı. BM verilerine göre Suudi ambargosu nedeniyle 24 milyon Yemenli insani yardıma muhtaç konumda. 10 milyon Yemenliyse kıtlıkla boğuşuyor. BM Yemen'deki Suudi işgalinden doğan krizi modern zamanın en büyük insani krizi olarak nitelendiriyor.