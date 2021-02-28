Yemen: Suudi işgali sona ermedikçe misillemelere devam edeceğiz

Yemen Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki askeri üslere düzenlenen füze saldırılarına ilişkin açıklamalarda buludu.

Al Masirah TV'ye konuşan Yemenli yetkili, Yemen güçlerinin Cumartesi gecesinden Pazar sabahına kadar süren büyük bir operasyonda Riyad'daki birçok hassas bölgeyi hedef aldığını söyledi.

Saldırıda Zülfikâr balistik füzeleri ve 15 insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını söyleyen Seri, altı Kasıf-2K insansız hava aracının Suudi Arabistan'ın Abha ve Hamis Mushait'indeki büyük askeri hedefleri vurduğunu aktardı.

Sözcü, Suudi işgal güçlerinin Yemen'e yönelik saldırganlığı ve ablukasının sürdürdüğü müddetçe bu tür misilleme saldırılarının devam edeceğinin altını çizdi.

Yemenli general, Suudi vatandaşlarını potansiyel saldırıların hedefi olan askeri hava alanlarından ve üslerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Suudi Arabistan ve BAE önderliğindeki bir koalisyon Mart 2015'te Yemen'i işgal etmek amacıyla bir askeri harekat başlatmıştı. Yemen'in başkenti Sana da dahil olmak üzere büyük bir kısmı hâlâ meşru Yemen hükümeti ve Husilerin elinde bulunurken Suudi işgalciler ülkenin güneyini ellerinde tutuyor.

İşgalin başlamasından bu yana 110 binden fazla Yemenli öldürüldü.

Suudi ablukası yüzünden 28 milyonluk Yemen nüfusunun en az yüzde 80'i insani yardımlara muhtaç durumda. BM, Suudi işgalinin yol açtığı kıtlığı ve açlığı modern zamanların en büyük insani krizi olarak adlandırıyor.