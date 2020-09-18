'Yemen Filistin'e verdiği destek için cezalandırılıyor'

Yemen’de Suudi öncülüğündeki koalisyona karşı savaşan Ensarullah hareketi (Husiler) Yemen’in Filistin davasına bağlılığını teyit ederek, Yemen’e açılan savaşın, Arap ulusunun İsrail işgaline karşı sağlam bir duruş sergilemesinin bedeli olduğunu söyledi.

Al-Masirah’ın haberine göre Ensarullah sözcüsü Muhammed Abdülselam, yaptığı açıklamada Yemen’e yönelik Riyad’ın öncülüğündeki saldırganlık da dahil olmak üzere bölgeyi kasıp kavuran çatışmaların büyük bir bölümünde İsrail’in dahli olduğunu belirtti.

Yemen halkının Suudi rejimi tarafından, İsrail’deki Siyonist rejime karşı sağlam bir duruş sergilediği için hedef alındığını savunan Abdülselam, geçtiğimiz Salı günü Washington’da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarını da kınadı. Ensarullah sözcüsü, bu tür normalleşme anlaşmalarının yeni olmadığını ve Arap rejimleri zaten uzun süredir var olan gizli ilişkiler çerçevesinde İsrail’e her istediğini verdiğinden hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini savunarak şu ifadeyi kullandı: ‘‘Bölgede başta Yemen’e yönelik saldırıları olmak üzere bölgede Siyonist rejimler birlikte hareket ettikleri savaşlar yürütürken, barış ve istikrar adına düşmanla anlaşmayı savunmaları yanıltıcı.’’

Washington’un İsrail’le Arap hükümetleri arasında arabuluculuk girişimlerinin, Trump’ın seçim kampanyasını güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Abdülselam, Arap rejimlerinin Washington’daki ‘‘ihanet’’ törenine katılmalarınınsa Amerikalı ve İsrailli düşmanların propaganda amaçlarına hizmet ettiğini vurguladı.

Başkent Sana da dahil olmak üzere Yemen’in önemli bir bölümünü elinde bulunduran Ensarullah hareketi, 2015’ten bu yana yüz binden insanın hayatını kaybettiği savaşta Suudi öncülüğündeki Arap ülkeleri koalisyonuna karşı savaşıyor.