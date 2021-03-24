Yemen: ABD'ye ait bir MQ-9'u vurduk

Husilere ait füzeler Mar'ib üzerinden uçan bir hava aracını etkisiz hale getirdi. Husiler vurulan cismin ABD'ye ait bir MQ-9 İHA'sı olduğunu açıkladı.

Salı günü, Husi askeri sözcüsü General Yahya Sare’e, Husilerin resmi haber kuruluşu Al-Masirah'a yaptığı açıklamada ABD'ye ait İHA'yı vurduklarını duyururken insansız hava aracının Husi kuvvetlerine saldırıda kullanıldığını söyledi.

Joe Biden hükümeti geçtiğimiz günlerde ABD'nin Yemen'deki Suudi işgaline verdiği desteği durdurduğunu ilan etmişti. Ancak Husiler bir ABD İHA'sı düşürdüklerini ve Yemen ABD araçlarının saldırılarını sürdürdüklerini iddia ediyorlar.

Çarşamba yayınlanan videoda görülen İHA'nınsa General Atomics RQ-9 Reaper'ı olabileceği iddia edildi.

Aynı şekilde İHA'nın Çin yapımı CH-4 olduğu da iddia ediliyor. Aralık ayında, Suudi CH-4'ü Yemen tarafından düşürülmüştü.

ABD MQ-9 Reaper'ı olduğu iddia edilen İHA, Husi hava savunma füzesiyle vurulmadan önce bir mermi ateşliyor. İHA'nın kendi silahını mı bir yoksa savunma fişeği mi ateşlediyse belli değil.

İddialara ne ABD ne de Suudi Arabistan yorum yapmadı.

Eğer Husilerin iddiası doğruysa bu düşürülen dördüncü ABD insansız hava aracı olacak. 2019'da Pentagon, Husilerin SSCB yapımı 2K12 Kub uçaksavar füze sistemini kullanarak bir insansız hava aracını düşürmesi nedeniyle, İran'ı sorumlu tutmuştu. Ancak Yemen Silahlı Kuvvetleri daha öncesinde SSCB'den silah satın almıştı.