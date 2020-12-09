Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Maltepe ve Beykoz'da inşaat şantiyelerine yemek gönderen bir yemek firmasının yemeklerini yiyen yaklaşık 200 işçinin zehirlendiği iddia edildi. Fenalaşan işçiler çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre, yedikleri yemekten zehirlendiklerini söylenen işçilerin tavuk suyu çorba, pilav, et döner ve ayran tükettiği öğrenildi. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri olan işçilere serum verilirken, iki işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Maltepe ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.