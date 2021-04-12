Yemeksepeti'ne en üst sınırdan ceza

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre KVKK'nin veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılıktan 2 milyon lira, BTK'nın ise siber güvenlikle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle 1 milyon lira ceza kesmeyi planladıkları belirtildi.

Ele geçirilen veriler arasında "Ad-soyad, doğum tarihi, uygulamaya kayıtlı telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, açık olarak görülemeyen SHA-256 algoritmasıyla maskelenmiş giriş şifreleri" yer aldığı tespit edilirken, ödeme sistemleri ile alakalı olarak kredi kartlarıyla ilgili şüpheli bir durum olup olmadığı da araştırılıyor.

Yemeksepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'ye yapılan ve 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği siber saldırının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Yemeksepeti hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme başlatmıştı. Yemeksepeti yaptığı açıklamada, kullanıcıların ad ve soyadı, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri ve sosyal medya hesabı bilgileri gibi verilerin güvende olduğunu duyurmuştu.