Yemeksepeti'ne boykot hazırlığı: 'İkiyüzlü davranmaktan vazgeç, işçilere saygılı ol'

Alman Delivery Hero/ Yemeksepeti patronun yapmış olduğu işçi düşmanlığını protesto etmek için bugün Taksim’de Almanya Konsolosluğu önünde bir eylem gerçekleştirildi.

Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, eylem sırasında bir basın açıklaması yaptı.

Küçükosmanoğlu açıklamasında, Alman şirketi Delivery Hero’yu ve Yemeksepeti’ni, Almanya Konsolosluğu önünde protesto etmek için toplandıklarını belirtti.

Almanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrı düşünülemeyeceğini dile getiren Küçükosmanoğlu; “Almanya ve AB Emperyalistleri bildiğimiz gibi bizim gibi ülkelerde demokrasi dersi vermektedir. Ama kendi halkı ve işçileri için göstermiş olduğu sendikalaşma hakkını, kendilerinin şirketi olan Delivery Hero’ya bağlı Yemeksepeti işçilerinin yasal hakkı olarak görmemektedir. Çünkü AB Emperyalistleri işçileri daha fazla kölelik koşullarında çalıştırıp sömürmek için her türlü düzenbazlığı yapmaktadır” dedi.

Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti işletmesinde yapılan uygulamaların yasalara göre suç, resmi evrakta sahtecilik olduğunu dile getirdi.

Küçükosmanoğlu, “Sendikalaşma hakkı uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınmış haklardandır. Biz burada Yemeksepeti’ni işçilerin anayasal haklarına saygılı olmaya çağırıyoruz. Buradan Alman tekeli olan Delivery Hero’yu da ikiyüzlü davranmaktan vazgeçmeye, işçilerin örgütlenme hakkına saygılı olmaya çağırıyoruz” dedi.

Motokurye işçileri insanlık dışı çalışma koşullarında çalışmak zorunda bırakıldığını ifade eden Küçükosmanoğlu, motokuryelerim kazalar geçirdiğini, sakat kaldığını, yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Küçükosmanoğlu, “Bizim Yemeksepeti örgütlenmemiz, tüm motokurye olarak çalışan işçiler için önemli bir mücadeledir” ifadesini kullandı.

Yemek sepeti işverenin yaptığı usulsüz ve haksız engellemeler karşısında gelecek günlerde diğer sendikaların ve halk örgütlerinin de destek vereceği bir boykot eylemi planı hazırlığında olduğumuzu söyleyen Küçükosmanoğlu “Mücadelemiz yurt dışında ve Türkiye’de birçok sendika ve halk örgütünün de desteğiyle devam ediyor” dedi.