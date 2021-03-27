Yemeksepeti: Kullanıcıların hesap bilgileri siber korsanlar tarafından ele geçirildi

Yemeksepeti "kullanıcı veri tabanının saldırıya uğradığını" duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "25.03.2021 sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere, Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya da korsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi" denildi.

Açıklama şöyle: "Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman Yemeksepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz"

Ele geçirilen bilgiler "Ad-soyad, doğum tarihi, Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaraları, e-posta adresleri, açık olarak görülemeyen giriş şifreleri" olarak sıralandı.

Örgütlenen yüzlerce işçinin Nakliyat-İş Sendikası'na üyeliğinin düşürülmesinin ardından Yemek Sepeti çalışanları boykota hazırlanıyordu.