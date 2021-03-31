Yemek Sepeti kullanıcılarının şifreleri çalındı mı?

Yemek Sepeti sitesine yapılan bir siber saldırı sonucunda sitede kayıtlı olan bazı bilgiler saldırıyı yapan kişilerin eline geçti. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamaya göre sözkonusu güvenlik ihlali 25 Mart sabahı fark edildi ve saldırı sonucunda kullanıcılara ait hangi bilgilerin ele geçirildiği araştırılarak tespit edildi.

Buna göre Yemek Sepeti kullanıcılarına ait şu bilgiler saldırı sonucu ele geçirilmiş oldu:

Ad-soyad, Doğum tarihi, Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaraları, Yemeksepetine kayıtlı e-posta adresleri ve Yemeksepeti'ne kayıtlı adres bilgileri.

Şirket, ödeme için kullanılan kredi kartlarıyla ilgili bilgilerin kendi altyapılarında tutulmadığını, bu nedenle saldırı sonucunda bu bilgilerin 3. kişilerin eline geçmiş olmasının sözkonusu olmadığını duyururken, kullanıcı parolalarıyla ilgili olarak oluşan durumu da açıkladı.

SHA-256 Modern sistemlerde kullanıcı parolaları kaydedilmiyor. Yani kullanıcının tanımladığı parolanın, sisteme kaydedilip, daha sonra giriş yapmak istediğinde yazdığı parolayla karşılaştırılması gibi şeyler artık çok eskilerde kaldı. Yapılan kullanıcının tanımladığı parolanın SHA-256 gibi bir fonksiyon/algoritmadan geçirilerek şifrelenmesi oluyor. Sistemde bu şifreli parola tutuluyor. Kullanılan algoritmaların en önemli özelliği efektif bir "ters" fonksiyonun oluşturulamaması. Yani SHA-256 ile 1 saniyede şifreleme yapılıyor ama deşifre etmek için kullanılabilecek bir fonksiyon yok. Büyük asal sayılar ve karmaşık matematik buluşlar kullanılarak başarılıyor bu. Parola kontrolü nasıl yapılıyor o zaman? Basitçe sisteme girmek isteyen kişinin yazdığı parola yine aynı algoritmadan geçiriliyor ve bu "şifreli" değer sistemde kayıtlı olan "şifreli" değerle karşılaştırılıyor. Aynıysa parola doğrulanmış oluyor. Bütün bu işlemler sırasında kullanıcının girdiği parolaların kaydı tutulmuyor. Böylece aslında (bir istismar çabası yoksa) teorik olarak giriş yapılan site de orada kullandığınız parolayı "bilmiyor." Söylediğimiz gibi işin sırrı parolayı şifreleyen algoritmanın tersinin, yani deşifre edecek algoritmanın olmaması. Fonksiyon 1 saniyede parolayı şifrelerken, tersine çevrim için yapılabilecek işlemlerin teorik süresi (2021 itibariyle) bol sıfırlı yıllarla ifade ediliyor. Korsanların SHA-256 ile şifrelenmiş bilgileri ele geçirmesi bu nedenle en azından SHA-256'nın teorik sağlamlığıyla sınırlanmış oluyor. Öte yandan önemli bir fiziksel eşiği de geçmiş oluyorlar: Siteye giriş denemeleri yapmalarına gerek kalmıyor. Gelişmeyle birlikte farklı basın organlarında SHA-256 algoritmasının güvenliğinin de sorgulandığını belirten haberler yer aldı. Algoritmayla ilgili kuşkular sıklıkla dile getiriliyor, hızlanan bilgisayarlar, yeni matematiksel buluşlarla çözülebilir olmasına ilişkin kaygılar var. Öte yandan bankalardan alış veriş sitelerine çok geniş bir alanda halen kullanımda olan SHA-256 henüz kırılabilmiş değil.

Anlaşıldığı kadarıyla, başka endüstriyel uygulamalarda olduğu gibi Yemek Sepeti'nde de kullanıcıların siteye giriş için kullandıkları parolalar açık halleriyle tutulmuyor. Saldırganların ele geçirdiği bilgi bu parolaların SHA-256 temelli bir algoritmayla (özet fonksiyonla) "şifrelenmiş" halleri.

SHA-256 "özetlerinin" açılması amacıyla kullanılan farklı yöntemler var. Teorik geçerliliği olan ve "uygulanabilir" hızlı bir şifre kırma yöntemiyse henüz bulunmuş değil. Yani kullanıcı parolalarının şifrelenmiş hallerini ele geçirmiş olan kişiler bu bilgilerden parolaların kendisine ulaşmak için hızlı bir teorik yönteme sahip değiller.

Öte yandan bu şifrelerin hiçbir koşulda kırılamayacağı anlamına gelmiyor.

Saldırganların elinde SHA-256'dan geçirilmiş şifreli parolalar olmasaydı, bir kişinin parolasını bulmak için kullanabilecekleri efektif bir yöntem olmayacaktı. "Brute Force" denilen (kaba kuvvet) ve peşpeşe denemelere dayanan bir çözme çabası, siteye bağlanma denemeleri yaparak sonuca ulaştırılamazken, elde şifreli parola olduğunda uygulanabilir hale geliyor. Kullanılan parolanın yeterince basit olması durumunda seri denemelerin bir ya da paralel çalıştırılan birkaç bilgisayarda sonuç alması mümkün.

Tabii bu şekilde parolaya ulaşıldığında elde edilen Yemek Sepeti'ne giriş olmuyor. Kullanıcılar şifrelerini çoktan değiştirmiş olacakları için...

Öte yandan bu tür altyapılarda kayıtlı parolalara ulaşan kişiler bunları aynı kullanıcılara ait başka sistemlere erişmek için değerlendiriyorlar.

Yani Yemek Sepeti'ndeki hesabın parolasına ulaştıklarında amaçları "kebap" sipariş etmek olmuyor. Bu parolanın örneğin bir banka hesabında da aynı kişi tarafından kullanılıyor olacağını düşünerek değerlendirebiliyorlar.

Yemek Sepeti'nden yapılan açıklamaya göre saldırganların elinde parolaların şifrelenmiş halleri var ve teorik olarak bunları çözmeleri de mümkün değil.

Öte yandan benzer durumlarda kullanıcılara önerilen, parolaların üçüncü kişilerin eline geçmiş olabileceğini var saymaları ve bu yüzden değiştirmeleri.

Önemli nokta şu: Yemek Sepeti kullanıcısı olan kişi sadece bu sitedeki parolasını değiştirmekle yetinmemeli, başka yerlerde de aynı parolayı kullanmışsa, bunları da değiştirmeli.