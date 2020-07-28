Yeliz lakaplı vekil konuştu: Tavuğa horozluk yaptıramazsın

Meclis'teki anayasa görüşmelerini "Yeliz Adaley" isimli bir takma isimle Twitter hesabından yayın yaptığı ortaya çıkan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, tepki çeken "Kadın erkek eşit değildir, eşitlik koca bir tantanadır. Eşitlik hayvan ve eşyada olabilir. İnsan eşrefi mahluktur, eşi benzeri olmaz. Erkek ve kadın da öyle" paylaşımıyla ilgili konuştu.

'Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetten bahsediliyor, bana göre bu da yanlıştır'

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'a açıklamalarda bulunan Çamlı şunları söyledi: "Bunu hiçbir akıl, göz, izan sahibi ifade edemez. Şekil olarak da eşit değildir, ruh yapısı olarak da eşit değildir, psikolojisi de eşit değildir. Allah nasıl şirk kabul etmezse, insan da kabul etmez. Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır. Onların fıtratına, yani yaradılışlarına müdahale etmemek gerekir.Kadın ve erkeğe birbirlerinin tamamlayıcısı denebilir. Tavuğa horozluk yaptıramazsın, horoza tavukluk yaptırırken, yumurta çıkmaz. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetten bahsediliyor, bana göre bu da yanlıştır. Şiddetin kadını, çocuğu gibi erkeği de vardır. Erkek şiddet görmüyor mu yani? İlla pazudan olmuyor ki şiddet, kasları birinin elinde, diğerinin dilinde, dildeki kas da önemli."

'Kadın-erkek eşit değildir, İstanbulSözleşmesi için gereken yapılacaktır'

Kadınla erkeğin eşit olamayacağını iddia eden Çamlı daha önce de sosyal medya hesabından şöyle yazmıştı:"Kadın erkek eşit değildir, bu husus telif hakkı sahibine (fıtrat) göre değerlendirilmezse çok konuşulan sıkıntılara çözüm asla bulunamaz. 'Eşitlik' koca bir tantanadır. Eşitlik hayvan ve eşya da olabilir. İnsan eşrefi maluktur, eşi benzeri olmaz. Erkek ve Kadın da öyle.Bir yandan eşitlik, şeriklik tantanasının üst seviyede tezviratı ve sonuç terör, bir yandan da nasıl çözeceğiz gulgulesi, çözemezsiniz, olamaz. Akıl, çözüm için Hâlika ve elçisine gider. Gitmezse de kıyamete gider.

Tek yol, kadın/erkek diye parçalamadan İnsan diyerek bakmalı.İnsana verilmesi gereken fıtri değeri vermeyip sözde Erkek/Kadın eşit tutan Batı'daki durum açıkça ortada, Aile yok, ahlak yok, nesep hassasiyeti yok, ye, iç, yat, paranın yettiği ve canın istediğini yap,ruh yok, hesap kitap yok, derin boşluk ve intihar ve hayvani bir hayat.

#İstanbulSözleşmesi, bir zamanlar, gerek kriz noktasına gelmiş bazı ailevi problemlerin, ve o sıkıntılara çözüm üretemeyen çevre, adliye ve polis uygulamalarının önünü açmak ve çözüm bulmak için ihdas edilmiş bir sözleşme idi. Şimdi anlaşılıyor ki, o da çare olamadı.

Ve beklenmeyen başka toplumsal sıkıntıların kapısını araladığı güçlü bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi çözüm olsun diye gelen #İstanbulSözleşmesi, Başkanımızın talimatı ile gerçek ve samimi bir çözüm için masaya yatırıyor. Ve gereken yapılacaktır."