Yeldeğirmeni halkı kararlı: Mahallemizde tarikat istemiyoruz!

Pandemi sürecinde İstanbul Kadıköy’de Rasimpaşa (Yeldeğirmeni) Mahallesi'nde açılan "Sultan Ümmet için Yaşama Derneği" adlı bir derneğe ait tarikat kursu Yeldeğirmeni halkında bir tedirginlik yarattı. Dayanışma kültürünün baskın olduğu, insanların rahatça yaşamlarını sürdürdüğü ve öğrencilerin yoğun yaşadığı mahallede bir Kuran kursunun açılması mahalle halkı tarafından tepkiyle karşılandı.

Büyüyen tepki üzerine mahallede yaşayan TKP’liler “Nasihat Mektebi” adlı yerin kapatılması için bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası sürecinde yüzlerce mahalleli Kuran kursunun kapatılması için imza verdi.

'Okullar kapalı, tarikat kursları açık'

Kampanya sürecinde imza veren ve soL Haber’e konuşan mahalleli; Yeldeğirmeni gibi bir mahallede bir tarikat kursunun karşılığının olmadığını, mahallede bir ilkokul bile yokken açılan bu kursa göz yumulmaması gerektiğini söyledi. "Daha önce de ev kiralayarak mahalleye girmeye çalışan bu kursların adı kursa gelen çocuklara istismar haberleriyle anılıyordu diyerek" aynı şeylerin yeniden yaşanmasını istemediklerini vurguladı.

İmza kampanyasını yürüten TKP üyesi bir mahalleli; "Her kapıyı açan 'iyi ki böyle bir işe kalkıştınız' sözleriyle bizi karşılıyor, bu anlamda yaptığımız iş mahalle halkını yüreklendirdi" dedi. Yakın zamanda mahallede bir Semt Evi açılacağını müjdeleyen TKP üyesi mahallede aydınlanma mücadelesini, dayanışmayı büyüteceklerini ekledi.

İmza kampanyası için bugün mahallede bir çalışma ve basın açıklaması da gerçekleşti. Dijital olarak bir süre daha devam edecek kampanyaya çalışma sırasında halk yoğun ilgi gösterdi. Toplanan imzalar mahalleli adına kaymakamlığa teslim edilecek.

İmza metninin linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de tarikatlar deyince aklımıza;

12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan çekinmeyen tarikat şeyhi ve yurtlarda istismar edilen bütün çocuklar geliyor.

Kadına şiddetle mücadelede önem taşıyan İstanbul Sözleşmesi için; "İslâmi değerlere savaş" iddiasıyla "sözleşmeden çıkılmalıdır" diyen cemaatler geliyor.

Pandemi nedeniyle bir dönemden fazla süredir eğitim hakkına erişemeyen öğrenciler bir tarafta dururken, pandemiye rağmen “yüz yüze eğitim” şiarıyla devam eden Kuran kursları geliyor.

İnsanlar herhangi bir kadroya yerleşmek için sınavdan sınava koşarken, devletin her kadrosunda kendine yer bulan yapılanmalar geliyor.

Bütün bu karanlığa karşı bizler aydınlığı savunuyoruz. Çocuklarımızın eğitim hakkının engellenmesini istemiyoruz, çocuk istismarcılarıyla ve kadına yönelik şiddetle mücadele ediyoruz.

Mahallemizde bu karanlığın vücut bulmasını istemiyoruz ve faaliyet göstermeye başlayan “Kadıköy Nasihat Mektebi” isimli yerin kapatılmasını istiyoruz.