Yeldeğirmeni halkı buluşuyor: Türkiye'de Tarikatlar ve Devlet

İstanbul'da Kadıköy'deki Yeldeğirmeni Mahallesi'nde tarikatlara karşı mücadele sürüyor. Mahallede pandemi sürecinde açılan ve mahalleli tarafından büyük tepkiyle karşılanan tarikat yurdu için bir imza kampanyası düzenlendi ve yüzlerce imza toplandı. Toplanan imzalar mahallede yer alan tarikat kursunun tabelasını indirmesine vesile oldu.

Şimdi ise imza kampanyasının yürütücüsü olan Yeldeğirmeni Semt Evi, öğrencilerin eğitim hakkını alamadığı bu süreçte yüzyüze derslerine devam eden tarikat kursuna dair mücadeleyi büyütmek için bir etkinlik düzenliyor. Araştırmacı Yazar Orhan Gökdemir'in katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte tarikatların dünü bugünü, devletle bağı konuşulacak.

Etkinlik 13 Aralık Pazar günü 17.00'da Google Meet üzerinden gerçekleşecek.