Yeğenini rehin alıp tehdit eden dayı tutuklandı

Ortahisar ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi S.H.B, geçtiğimiz pazar günü anneannesinin evine gitti. Bu sırada eve gelen dayısı Emrah B, tarafından 4 saat rehin tutulan genç kadın polise giderek şikayetçi oldu. Ancak gözaltına alınan dayı uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı.

Sosyal medyadan yardım istedi

Dayısının serbest bırakılması üzerine korkuya kapılan genç kız, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sesini duyurmaya çalışan S.H.B, “Dün akıl sağlığı yerinde olmayan dayım tarafından anneannem ve ben 4 saat rehin alındık. Ölüm ile tehdit edildik. Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu.

Daha önce bir sürü dosyası olmasına rağmen sadece uzaklaştırma kararı ile serbest bırakıldı. Bir caninin tutuklanması için benim ya da ailemden birinin ölmesi mi gerekiyor. Dün saatlerce psikolojik şiddet ve ölüm tehlikesi içindeydik” diyerek yardım isteyip dayısının tutuklanmasını istedi.

Bu gelişmenin ardından Cumhuriyet savcılığı Emrah B’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Bir kez daha gözaltına alınan dayı, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.