Yeğenini istismar eden amcaya 22,5 yıl hapis cezası

İzmit'te bir çocuk annesine amcası tarafından 4 yaşından beri cinsel istismara uğradığını anlattı. Bunun üzerine anne şikayetçi oldu. Amca Ferdi A., 2019 yılının Temmuz ayında gözaltına alınıp tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Ferdi A. hakkında Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına son sözü sorulan Ferdi A., "İddia ettiği eylemlerden bir tanesini ispatlamasını istiyorum. Ayrıca ben pazarcıyım. Çevremde hiç kimse bu şekilde bir eylemde bulunacağımı tahmin edemez. Bu şekilde tarafıma atılmış bir itham da yoktur. Adalete güveniyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Ferdi A.'nın mağdura karşı "12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar" suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar vererek, sanığın mağdurun öz amcası olması ve suçun aynı mağdura karşı birden fazla kez işlenmiş olduğunu dikkate alarak 22,5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.