Yeditepe Üniversitesi Öğrencileri: Online eğitimde zamları geri çekin

Covid-19’un yayılmasıyla beraber birçok üniversite eğitimlerine online devam etme kararı aldı. Üniversitelerin kayıt dönemlerinin yaklaşmasıyla öğrenciler ücret kaygısı yaşamaya başladı. Pandemi koşullarında emekçilerin ücretlerinin erimesi, birçoğunun işsiz kalması aileleri etkiledi. Bu durum öğrencilerin bir kısmını ise kayıt dondurmaya sevk etti. Bir taraftan özel okullar bu süreçten kârlı çıkmayı sürdürdü. Giderlerinin azalmasına rağmen herhangi bir indirim uygulamasına gidilmedi. Öğrenciler için yeni dönem zamlarla açıldı.

Yeditepe Üniversitesi Öğrencileri ise okul tarafından her bölüm ve seneye göre ciddi oranlarda yapılan zamlara tepki gösterdi. Twitter’da ‘#yeditepelihakkınıarıyor’ hasghtag’i üzerinden bir araya gelen öğrenciler eğitim kalitesinin düştüğünü belirterek yeni dönemde indirim talep etti.

Bölümlere 3 ila 12 bin arası zam

Öğrenciler ve ailelerini hem psikolojik hem de ekonomik olarak etkileyen bu süreç ise katlanarak devam ediyor. Birçok özel üniversite öğrencisi ikinci öğretim dönemini salgın koşullarında tamamlamasına rağmen tam dönem ücreti ödedi. Yeditepe Üniversitesi bu uygulamayı yapan kurumlardan sadece bir tanesi. 2019-2020 döneminde belirlenen Tıp alanına yeni dönemde 12 bin, Mimar ve Mühendislik bölümlerine ise 8 bin lira zam yapılırken İletişim, Fen- Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakülteleri grubuna 7 bin lira zam geldi. Yayımlanan ücret listesine yüzde 8 KDV hariç ibaresi de eklendi.

Çalışanların maaşını eksik ödemişti

Yeditepe Üniversitesi’nde çalışan bir akademisyen Patronların Ensesindeyiz (PE) ağına ulaşarak ücretlerin eksik yatırıldığını aktarmıştı. Mart ayında uygulanan zammı vermeyerek YÖK’ün belirlemiş olduğu devlet üniversitelerini baz alan kararı uygulamayan üniversite, Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurusunun kabul edilmesiyle ücretlerin İŞKUR tarafından ödeneceğini çalışanlarına duyurmuştu.

Üniversite çalışanlarının ve akademik personelin salgın döneminde okula gittiği de biliniyor.