YDA İnşaat’ın Havelsan şantiyesinde mutasyonlu vakalar görüldüğü iddiası

Ankara Mustafa Kemal Mahallesinde yapımı devam eden ve ana yüklenicinin YDA İnşaat olduğu HAVELSAN Teknoloji Kampüsü Projesi şantiyesinde çalışan işçiler arasında mutasyonlu Covid-19 vakaları görüldüğü iddia edildi.

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’ndan işçilerin paylaştığı bilgiye göre, işçiler arasında mutasyonlu Covid-19 vakaları olduğu ve şantiyeye ambulansların geldiği belirtildi.

Söz konusu şantiyede olması gereken temizlik ve hijyen şartlarının pandemiye rağmen sağlanmadığı, tüm bunların üzerine mutasyona uğramış Covid-19 vakasının görülmesi, ambulansların şantiyeden sık sık Covid-19 hastaları taşıması, bu şartlar altında işçilerin çalıştırılmaya zorlanmaları gibi sebeplerin şantiyede tepkilere neden olduğu ifade edildi.

İşçiler, bu şartlarda çalışmak zorunda olmadıklarını ve emekçiler olarak bu durumu kabul etmeyeceklerini bildirdi.

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