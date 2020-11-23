Yazılım emekçilerinden 'Kara Cuma' çağrısı

Birlik Sendikası'nda örgütlenmeye başlayan yazılım emekçileri, yaklaşan Kara Cuma nedeniyle maruz kaldıkları yoğun çalışma, karşılığı verilmeyen fazla mesai ve uğradıkları diğer hak kayıplarına işaret ederek sendikalaşma çağrısı yaptılar.

Kara Cuma'nın yazılımcıların kara günü olmaması için, tüm yazılımcıları dayanışmayı büyütmeye ve Birlik Sendikası'nda örgütlenmeye çağırdılar.