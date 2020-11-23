Yazılım emekçilerinden 'Kara Cuma' çağrısı

Birlik Sendikası'nda örgütlenmeye başlayan yazılım emekçileri, yaklaşan Kara Cuma nedeniyle maruz kaldıkları yoğun çalışma, karşılığı verilmeyen fazla mesai ve uğradıkları diğer hak kayıplarına işaret ederek sendikalaşma çağrısı yaptılar.
Kara Cuma'nın yazılımcıların kara günü olmaması için, tüm yazılımcıları dayanışmayı büyütmeye ve Birlik Sendikası'nda örgütlenmeye çağırdılar.
📢Yazılım emekçileri #efsanecuma sömürüsüne mahkum değil!— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) November 23, 2020
🔴#BirlikSendikası tüm yazılımcıları hak gasplarına, fazla mesai sömürüsüne karşı dayanışmaya çağırıyor!@hepsiburada @Trendyol #BlackFriday #hepsiburada #trendyol pic.twitter.com/uXnDQOormZ
🔴Yazılım emekçisi #efsanecuma sömürüsüne teslim olmuyor, #BirlikSendikası'nda örgütleniyor❗️— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) November 23, 2020
Sen de üye ol, sendikalı ol!
🔗https://t.co/LoldH3SzWo pic.twitter.com/5ywy4WRNeq