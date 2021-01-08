Yazılama'dan yeni kitap: Tarihsel Gelişimi İçerisinde Marx'ın Düşüncesi

Yazılama Yayınevi, yeni yılla birlikte yeni kitap duyuruları yapmayı sürdürüyor.

Yayınevi, Nevzat Evrim Önal'ın editörlüğünde "Tarihsel Gelişimi İçerisinde Marx'ın Düşüncesi" kitabının çıktığını duyurdu.

Kitabın tanıtım metni şöyle:

“Marksizm, tarih üstü olduğunu iddia eden bir doktrin değil, hareket halindeki tarihe nasıl devrimci biçimde müdahale edilebileceğinin bilimidir. Yani Marx'ın eserleri daima “kafada sorularla” okunmalı; güncel, somut sorunlara devrimci yanıtlar üretmenin aracı olmalıdır. Bu kitaptaki makaleler, 'Marx aslında ne demek istemişti?' sorusu etrafında şekillenmedi. Marx’ın yazdıklarının yerine okunacak özetler olarak yazılmadı. İddiamız 'en doğru okumayı' sunmak ya da bir çeşit 'gerçek Marksizm' çerçevesi çizmek değil, belli bağlamlarda tartışmalar açmak. Bu şekilde yaklaşıldığında, hiç de tesadüfi olmayan bir biçimde, Marx’ın düşüncesinin kendi tarihsel gelişimini de belli bir bütünlük içerisinde sunmuş oluyoruz. Bu bütünlük, kitabın ruhunu oluşturuyor.”