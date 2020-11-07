Yazılama: 'Sosyalist Gelecek ve Planlama' çıktı

Yazılama Yayınevi, Bilim ve Aydınlanma Akademisi imzalı "Sosyalist Gelecek ve Planlama" kitabının çıktığını duyurdu.

Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer aldı:

Koronavirüs pandemisi ile Dünya kapitalizmi bir kez daha derin bir çöküşün içine yuvarlandı. Piyasaya, sömürüye ve rekabete dayanan düzenin bütün zaafları ortaya döküldü. İnsanlara dayatılmış ve sanki sonsuza kadar sürecekmiş gibi gelen tüketime dayalı yaşam tarzı bir anda felce uğradı. Gerçek sorun evrimleşerek insana bulaşıcı özellikler kazanan bir virüs değil, içinde yaşadığımız düzenin kendisidir.

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu, insanları umutsuzluğa sürükleyen, içlerini karartan ve geleceksiz bırakan burjuva ideolojilerine karşı bir ideolojik mücadele başlığı olarak, şu tarihsel gerçeği hatırlatmak için kurgulandı:

“İnsanlık önüne koyduğu her gerçek sorunu aşar”

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Kısa süre içinde önemli bir referans noktası haline gelen ve çok değerli çalışmalar yapan Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nda bildiri sunan üyelerin tam metni bu kitapta bir araya toplanmış, sempozyumun bıraktığı yerden yoluna devam etmek isteyen herkesin yararlanabileceği kıymetli bir belge haline getirilmiştir.

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