Yazıcıoğlu davasında eski istihbarat amirine 2 yıla kadar hapis talebi

BBP'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin, 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanan, o dönemde İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski Emniyet Amiri Dursun Özmen hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanık için 2 yıla kadar hapis talep etti.

"Cemaat üyeliği" suçundan hükümlü olan tutuklu sanık Özmen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden duruşmaya bağlandı.

Savcı, arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğratılmasına ve kişilerin mağduriyetine neden olduğu gerekçesiyle sanığın üst sınırdan cezalandırılarak 2 yıla kadar hapsini talep etti.

Hakim, sanığa ek süre vererek, duruşmayı 15 Ocak Cuma gününe erteledi.