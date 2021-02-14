Yazıcıoğlu davasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Gülen Cemaati'nin "mahrem imamı" olduğu öne sürülen Kamil Bakum'un Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdiği bilgi ve isimlerin yer aldığı ifadesi, olayla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına girdi.

DHA'da yer alan habere göre, Cemaat soruşturması kapsamında yakalanarak 2 Ocak'ta Gaziantep'e getirilen Bakum'un, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından sorgulandığı belirtildi.

Kamil Bakum'un 150 sayfalık ifadesinde hem örgüt hem de Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili isim ve bilgiler verdiği aktarıldı.

Yazıcıoğlu ailesi avukatlarından Veysel Aşkın, Bakum'un ifadeleri doğrultusunda savcılık tarafından 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ve bunlardan 3'ü için yakalama kararı çıkartıldığını söyledi.