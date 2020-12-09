Yazar Hasan Ali Toptaş'tan cinsel taciz itirafı: Özür diliyorum...

Dün sosyal medyada ilk olarak Leyla isimli bir kullanıcı Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradığını açıklamış, kendisi gibi birçok kadının da Toptaş'ın tacizine maruz kaldığını söylemişti.

Bu paylaşımın ardından Toptaş'ın tacizine maruz kalanlar yaşadıklarını paylaşırken, bu isimlerden biri olan yazar Pelin Buzluk, "Benim de kendisiyle çok korkunç bir anım var. O zaman evliydim, eşime bile anlatamadım. Yıllar sonra güçlükle anneme anlatabildim.Sonraları bazı yazar arkadaşlarıma yine zorlanarak anlattım.Bir hafta sonra kendisiyle yan yana fotoğraf paylaşan oldu. Leyla asla yalnız değilsiniz" ifadesini kullandı.

Buzluk, uğradığı saldırıya ilişkin Hürriyet'e yaptığı açıklamada, “2011 yılında, cinsel tacizden de öte cinsel saldırı diyebileceğimi bir olaydı. Benim için konuşması çok güç bir durum. Eski eşimle bizi yazıevine davet etmişti. Eşim gelmek istemeyince tek başıma gittim. Fiziksel yönelmesi ve zorlaması oldu. Şoke olmuştum. Bir süre kendimi banyoya kapattım, kendisine ‘Özür dilerim ama istemiyorum’ dedim. Sonraki yıllarda özür dilediğim için kendimi çok suçladım. ‘O zaman neden bu elbiseyi giydin?’ dedi ve beni geri kafalı olmakla suçladı. O gece o evden kurtulduktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi benimle iletişimi sürdürmek istedi. Kendini asla suçlu görmedi” dedi.

Konuya ilişkin bugün Hürriyet gazetesine açıklamada bulunan ve aynı açıklamayı yayınevi tarafından yönetildiği belirtilen sosyal medya hesabından paylaşan Toptaş, taciz itirafında bulundu, "özür dilediğini" söyledi.

Toptaş'ın açıklaması şöyle:

“İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum."