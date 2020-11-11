'Yaygın bir kamulaştırma düşüncemiz yok, gidip mala el koymayacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

"CHP'nin sorunu yaratılmış olan algı. 'CHP gelirse memleketi yönetebilir mi?' Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur, bunu da gayet açık gayet net söylüyorum" diyen Kılıçdaroğlu,"Kamu Özel İşbirliği projeleri kamulaştırılacak mı? Türkiye'nin elektriğini dağıtan 17 şirket lobi haline gelmiş durumda, bu konuda daha kapsamlı bir değerlendirme olacak mı?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

Kamu Özel İşbirliği projeleri devleti soyan projelerdir. Maliyetini bilmediğimiz, kendilerine dolar endeksli garantilerin verildiği bir yapıyı doğru kabul etmeyiz. Gidip de malına el koymayacağız. Makul bir kâr koyacağız, kârını vereceğiz, al maliyetini, bunu kamulaştıracağız. Yaygın bir kamulaştırma düşüncemiz yok. Tam tersine özel sektörün yatırım yapması için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Ekonomiye zarar veren, kaynakların haksız yere aktarılmasını öngören düzenlemeleri kabul etmiyoruz.