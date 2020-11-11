'Yaygın bir kamulaştırma düşüncemiz yok, gidip mala el koymayacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
"CHP'nin sorunu yaratılmış olan algı. 'CHP gelirse memleketi yönetebilir mi?' Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur, bunu da gayet açık gayet net söylüyorum" diyen Kılıçdaroğlu,"Kamu Özel İşbirliği projeleri kamulaştırılacak mı? Türkiye'nin elektriğini dağıtan 17 şirket lobi haline gelmiş durumda, bu konuda daha kapsamlı bir değerlendirme olacak mı?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi: