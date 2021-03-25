Yavuz Sezer koronavirüsten yaşamını yitirdi

Mimarlık ve tarih alanındaki çalışmalarıyla bilinen Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Yavuz Sezer ile annesi Suat Sezer, koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede 8 saat arayla hayatlarını kaybetti.

Tarih Vakfı Sezer’in ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Yavuz Sezer’in 2016 yılında Massachusetts Technology’de (MIT) 18. yüzyıl Osmanlı Kütüphaneleri üzerine yazdığı doktora tezinin yanında mimarlık tarihi alanında titizlikte yürüttüğü araştırmaları bulunmaktadır. En verimli çağında yitirdiğimiz Sezer’in yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” ifadesini kullandı.