Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı serbest bırakıldı

Artvin’in Arhavi ilçesinde çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri saldığı için jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve "hayvana işkence ve eziyet" suçundan soruşturma başlatılan Tanju Çolak sulh ceza hakimliğince yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Çolak üyesi olduğu Arhavi Avcılar ve Atmacacılar Derneği'nden ihraç edildi. Dernek başkan vekili Refik Lakerta "Son derece üzücü bir olay tasvip edilecek hiçbir tarafı yok. Bizim derneğimize de atmacacılık belgesi alma vesilesiyle üyeydi. Bu sabah itibariyle yönetim kurulunun aldığı kararla dernek üyeliğinden ihraç ettik. Hayvan keyfi bir şekilde öldürülmüştür" dedi.

HAYTAP üyeleri Çolak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak avcının cezalandırılmasını istemişti.