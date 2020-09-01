Yavaş: Taleplerimize olumlu yaklaşımları nedeniyle Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak bir açıklama yayınladı.

Yavaş, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'nın önemli sorunları ve temel altyapı projeleri ile ilgili bilgi sunduk. Süreçte yaşanan bazı bürokratik sorunların aşılması için destek talep ettik. Sn. Cumhurbaşkanı’na taleplerimize olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Görüşmeye ilişkin olarak belediyenin resmi Twitter hesabında yayınlanan açıklama da şöyle:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiştir. Toplantıa Başkent Ankara'nın kent sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair başlıklar ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, kentimizin asırlık çınarı MKE Ankaragücü'nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı'nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devri konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı'na başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verilmiştir.

Otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulunulmuştur. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerini sunarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılmıştır."