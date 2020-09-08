Yavaş: Sabah beni karşılayan koruma 1 saat sonra korona çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede birçok personelde koronavirüs görüldüğünü açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan ve belediye çalışanlarındaki vaka artışına dikkat çeken Yavaş, "Belediye koronavirüsten kırılıyor. Belediyede alınan tedbirlerden dolayı değil. Dışarıdaki bir vatandaş geliyor, bugün sabah beni karşılayan koruma 1 saat sonra korona çıktı. Mümkün olduğunca çabuk bitirelim Meclis'i. Ankara için yapacaklarımıza bakalım ve bitirelim" dedi.