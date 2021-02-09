Yavaş: Asla kabul etmiyorum, Kabe'ye terbiyesizlik yapacaklar ve biz de bunu kabul edeceğiz...

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı birinci birleşimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında gerçekleşti.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Yavaş, göreve gelmeden önce de geldikten sonra da ‘rozetsiz başkanlık’ yapacağını söylediğini aktararak, siyasi içerikli açıklamalardan kaçındığını belirtti.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, "Arkadaşlar ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim ve genel siyasete karışmadan aynı yolda yürüyorum, yürümeye devam edeceğim. Hem bana bu görevi veren seçmenin iradesine hem de rozetsiz başkanım sözüne sadığım" diyen Yavaş, "Siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağım. Tek derdim Ankara'da ayrım yapmadan, eşit bir şekilde herkese hizmet etmektir. Şunu da asla kabul etmiyorum, Kabe-i Muazzama terbiyesizlik yapacaklar ve biz de bunu kabul edeceğiz. Hep kendinizi dindar görüyorsunuz, milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah'ın yerine koymayın" ifadesini kullandı.