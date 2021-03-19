Yatay geçişlerde usulsüzlük tespit edildi: Bazı üniversiteler hakkında suç duyurusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 süresince öğrencilerin mağduriyetini önleyici çeşitli kararlar alındığı, özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlandığını belirtildi. Açıklamanın devamında "Ancak iyi niyetle alınan bu kararların birtakım kişi ve çevrelerce suistimal edildiği Kurulumuza yapılan şikâyetler ve basına yansıyan haberlerde yer almıştır" denildi.
YÖK, bu şikâyetlerin akabinde inceleme başlatıldığını ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemeler neticesinde usulsüz yatay geçişlerin yapılmış olduğu ve bunların “özellikle Ukrayna’da bulunan bazı yükseköğretim kurumları üzerinden” yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.
Açıklama şöyle: