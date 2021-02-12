YAŞ'ta generalliğe terfi ettirilmişti: Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü

Son Yüksek Askeri Şura'da tuğgeneralliğe terfi ettirilen ve 27 Ocak'ta "FETÖ" soruşturmasında gözaltına alınıp "itirafçı" olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü.

DHA'nın haberine göre adli soruşturmanın başlamasının ardından Atasoy hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile rütbesi sökülerek, er statüsüne düşürüldü ve askeri kimlik kartı geri alındı.

27 Ocak'ta gözaltına alınan Atasoy'un ifadesinde kurmaylık sınav sorularının Cemaat tarafından kendisine verildiğini ve teğmen rütbesini Fethullah Gülen'in taktığını söylediği belirtilmişti.

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi Atasoy olayını 4 Şubat'taki nüshasında "Bu adamı kim korudu" başlığıyla duyurmuştu.

Konuyla ilgili soL'a konuşan gazeteci Barış Terkoğlu "6 senelik operasyonlara rağmen, darbenin üzerinden 4 seneden fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen böyle birisinin bu kadar kritik bir göreve getirilmesinin bütün sorumluluğu hükümette" demişti.

Terkoğlu hükümet medyasının şimdi bu olaya el atmasının arkasında ise siyasi iktidar içerisindeki bazı çatlakların etkili olduğu görüşünü dile getirmişti.