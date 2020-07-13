İki gün önce Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Covid 19 Şüphesiyle başvuran işçiye test yapılmamıştı. Bu defa Selahaddini Eyyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran işçiye test yapıldi ve testin sonucu pozitif çıktığı öğrenildi.
Yaşı genç diye test yapılmamıştı: Covid-19 testi pozitif çıktı
Covid 19 şüphesi ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran tekstil işçisine kronik hastalığı olmadığı ve yaşının genç olduğu gerekçesiyle test yapılmamıştı.
soL - Diyarbakır