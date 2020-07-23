YAŞ kararları açıklandı, komuta kademesi değişmedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerinin Anıtkabir'i ziyaretinin ardından başlayan toplantı 45 dakika sürdü.

Toplantıda alınan kararlar açıklandı.

Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi değişmedi. 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

30 general ve amiral ise kadrosuzluktan emekli edildi. Karara göre 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

YAŞ kararları kapsamında 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi ettirildi.

Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneraller Zorlu Topaloğlu, Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirildi.