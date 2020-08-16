Yarım kalan filmini Türkiye'de tamamlayacak: Emine Erdoğan’ı film setine çağırdı

Hint sinemasının ünlü aktörü, yönetmen ve yapımcısı Aamir Khan, İstanbul’da Huber Köşkü’nde Emine Erdoğan’la buluştu. Khan Hindistan’da pandemi nedeniyle yarıda kalan son filmi 'Laal Singh Chattha’nın çekimlerini Türkiye’de tamamlayacağını belirterek çekimler başladığında Emine Erdoğan’ı da film setine davet edeceğini söyledi.

DHA’nın aktardığı habere göre Emine Erdoğan ile Aamir Khan görüşmede yürüttükleri “sosyal sorumluluk projeleri”ni konuştu. Erdoğan'ın "çok önemli sosyal projeleri" yürüttüğü ve "insani yardım çalışmalarını" takip ettiğini söylediği belirtilirken, Erdoğan’ın da, Khan'ı "filmlerinde sosyal sorunları cesurca ele alış biçiminden dolayı" tebrik ettiği kaydedildi.

Ayrıca Khan’ın Erdoğan’a sinemaya Müslüman olan annesinin etkisiyle yöneldiğini anlattığı belirtildi.

PK adlı filmi dünyaca ünlü olan Khan sosyal medyada yaratılışçılıkla ilgili mesajlarıyla da gündeme gelmişti. Khan 2015 ve 2017 yıllarında da Türkiye'ye gelerek Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan ile buluşmuştu.