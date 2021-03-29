Yargıtay'dan 'Şule Çet' davası kararı: 'Eksik cezaya hükmedilmesi hukuka aykırı'

Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Çağatay Aksu'ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının bozulması talebiyle tebliğname düzenledi.

DHA'nın haberine göre, Başsavcılık "yardım" suçundan cezalandırılan sanık Berk Akand'ın da asli fail olarak cezalandırılması, sanıklara uygulanan indirimin yersiz olduğu yönünde görüş bildirerek, kararın bozulması talebinde bulundu.

Şule Çet davası 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçen 4 Aralık'ta sonuçlanmıştı. Mahkeme, sanık Aksu'ya "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet" suçundan önce ağırlatılmış müebbet cezası vermişti. Ceza, indirim hükümleri uygulanarak müebbet hapse çevirilmişti. Sanık Aksu'ya ayrıca "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Sanık Berk Akand'a ise "cinayete yardım"dan 12 yıl 6 ay, "cinsel saldırıya yardım"dan 5 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

Yerel mahkemenin kararı istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi, kararı kısmen hukuka uygun bulurken, sanık Berk Akand'a "kasten öldürme suçuna yardım etmek"ten verilen cezanın itiraz yolunun açık olduğu, "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "suç delillerini yok etme suçlarına yardım"dan verilen cezalara itiraz yolunun kapalı olduğuna karar verdi. Sanık Çağatay Aksu yönünden verilen kararların ise itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Yargıtay 'duruşmalı inceleme' talep etti

Tarafların itirazı sonucu Yargıtay'a taşınan dosyanın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı incelenmesi tamamlandı. Yargıtay 1'nci Ceza Dairesine dosyanın duruşmalı yapılması talebiyle gönderilen tebliğnamede, sanık ve avukatları ile Şule Çet'in yakınlarının karara itiraz gerekçelerine yer verildi. Tebliğnamede, Adli Tıp Kurumu ve hastane raporlarına da yer verilerek, "Şule Çet’in intihara yatkın bir yapıda olduğu" yönündeki iddiaların havada kaldığı belirtildi.

Tebliğnamede, tüm deliller ışığında sanık Çağatay Aksu’un, "Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunduğu, sonrasında Cet’in şiddetli tepki göstermesi üzerine cinsel saldırı suçunun ortaya çıkmaması için öldürülerek veya baygın ya da kendinden geçmiş halde pencereden atılarak hayatına son verildiği" değerlendirildi. Tebliğnamede, sanık Berk Akand'ın, bütün bunlar olurken hiçbir şeyden haberi olmamasının mümkün olmadığı aktarıldı. Sanıkların "eylem üzerinde birlikte hakimiyet sağladıklarının kabulünde zorunluluk bulunması" karşısında, sanık Berk Akand'ın diğer sanık Çağatay Aksu ile birlikte işlediği, "cinsel saldırı suçunu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan fail olarak cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

'Eksik cezaya hükmedilmesi hukuka aykırı'

Tebliğnamede, iki sanığa verilen cezada indirim uygulanmasına ilişkin, Yargıtay içtihadlarına atıf yapılarak, "Hak etmedikleri halde ve gerekçede kanun maddesindeki ifadenin tekrarı ile yetinilerek takdiri indirim uygulanmasına karar verilmek suretiyle sanıklara eksik cezaya hükmedilmesi hususları yasa ve hukuka aykırı olduğundan hükümlerin bozulması talep ve tebliğ olunur" denildi.

Sanık Çağatay Aksu'nun, "cinsel saldırı suçunu gizlemek amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Berk Akand'ın da asli fail olarak bu suçlamayla cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi, Yargıtay 1’nci Ceza Dairesince duruşmalı incelenecek.