Yargıtay üyesi Nihat Altunok koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Nihat Altunok koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Altunok, 1989 yılında Ankara Barosu'ndan Avukatlık Ruhsatnamesi almıştı. Çeşitli ilçelerde cumhuriyet savcılığı görevinde bulunduktan sonra, 2004-2008 yıllarında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008'de Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti. 27 Şubat 2014 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi başkan yardımcılığı görevine atanmıştı. Aralık 2014'te ise Yargıtay üyeliğine seçilmişti.