Yargıtay üyesi A Haber'e katıldı: 'Namaz kılan bir amirali bahane ederek...'

Yargıtay 9. Ceza Daire üyesi olan Ali Doğan, A Haber yayınına katılarak, emekli amirallerin bildirisine ilişkin "Namaz kılan bir amirali bahane ederek darbe imalı bildiri yayımlayan emeklilerin bu anayasal düzene karşı darbe imalı bildirimlerini Yargıtay üyesi olarak lanetliyorum ve kınıyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı bildiriyle ilgili A Haber yayınına katılıp görüşlerini açıklayan Yargıtay üyesi Doğan şunları söyledi:

“15 Temmuz hain darbesine yönelik ilk soruşturmayı başlatan zamanın cumhuriyet başsavcısı ve MİT TIR'ları olayındaki ilk karşı soruşturmayı başlatan cumhuriyet başsavcısı olarak, halen Yargıtay üyesiyim, şunu belirtmek istiyorum.

Namaz kılan bir amirali bahane ederek darbe imalı bildiri yayımlayan emeklilerin bu anayasal düzene karşı darbe imalı bildirimlerini Yargıtay üyesi olarak lanetliyorum ve kınıyorum.

Türk hukuk sistemine ve anayasal düzene yönelecek suçlara karşı bir Yargıtay üyesi olarak Türk hukuk sisteminin ve demokrasinin yanında olduğumu açıkça belirtiyorum ve tüm kamuoyuna bir Yargıtay üyesi olarak bunu ilan etmek istiyorum.

Yargıtayımız, hukukun Türkiye’deki en yüksek temsil makamıdır. Bu nedenle ben de bir Yargıtay üyesi olarak hukuk sistemine yönelen ve darbe imasını içeren bildiriye karşı, hukuk sistemimizin ve demokrasimizin yanında olduğumu açık seçik belirtiyorum. Hukuk kurumlarımızın da buna tepki göstereceğine inanıyorum, saygılarımı sunuyorum.”