Yargıtay, Fethullah Gülen’in kardeşine verilen hapis cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fethullah Gülen’in kardeşi Kutbettin Gülen'in “Silahlı terör örgütü üyesi olma” suçundan aldığı 10 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yönelik temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Kutbettin Gülen'e verilen 10 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasına hükmetti.

Dairenin kararında, “yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olduğu, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun elde edildiği, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu” kaydedildi.

Fethullah Gülen Cemaati’ne yönelik soruşturma kapsamında 2 Ekim 2016 tarihinde tutuklanan Kutbettin Gülen, İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi mahkeme kararını hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti.