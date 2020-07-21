Yargıtay cinsel istismara verilen cezayı fazla buldu, tahliye etti

Uzaktan akrabası olan 13 yaşındaki kız çocuğuna telefonunu verip, tehdit ederek kendisini aramasını isteyen 32 yaşındaki Ahmet Ç., 18 Ağustos 2014’te çocuğun annesiyle birlikte yaşadığı gecekonduya geldi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, annesi evde olmayan ve kapıyı açar açmaz kapatmak isteyen çocuk, ifadesinde "Kapıyı geri kapatmak istedim. Ancak ayağını kapıya koyarak beni itti ve içeri girdi" dedi. Bu sırada Ahmet Ç.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da aktardı.

Tutuklanan ve suçlamaları reddeden Ahmet Ç. hakkında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Yapılan yargılamada, mahkeme eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan sanığa önce 8 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme verilen bu cezayı, "sanığın duruşmada gözlenen tavırları lehine hafifletici neden sayarak" iyi hal indirim yaptı ve cezayı 6 yıl 8 aya indirerek, sanığın tahliyesine karar verdi. Mağdur çocuğun avukatı Ülkü Akbaba verilen kararı temyiz etti.

Temyiz üzerine dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi. Başsavcılık, 5 Şubat 2020’de dosyaya ilişkin tebliğnamesini hazırladı. Tebliğnamede, “Sanığın nitelikli cinsel saldırıda bulunacağına ilişkin bir beyanda bulunmadığı gibi mağdurun direnmesi üzerine onun aşılabilir mukavemeti dışında eylemini tamamlanmasına engel harici neden olmaksızın bıraktığı anlaşıldığından, mevcut haliyle eylemin çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılan şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuna teşebbüsten hüküm kurulması yasaya aykırı bulunduğundan bozulması talep olunur” denildi.

Dosyaya ilişkin son sözü Yargıtay 14. Ceza Dairesi söyleyecek.