Yargıtay Çarşı Grubu davasında verilen beraat kararlarını bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Taksim Gezi Parkı eylemleri sırasında hükümeti yıkmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla Beşiktaş Çarşı Grubu’na üye 35 kişi hakkında açılan ve beraatle sonuçlanan davada verilen kararı 6 yıl sonra bozdu.

Daire, sanıkların eylemlere katılıp katılmadıklarına yönelik Adli Tıp, TRT ya da TÜBİTAK’tan rapor alınmamasını, Cumhurbaşkanlığı’nın davadan haberdar edilmemesini kararına gerekçe gösterdi. Daire, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayla, bu dava arasında irtibat bulunduğunu belirterek, dosyaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini de hukuka aykırı buldu.

Çarşı üyeleri de yargılanacak

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, dosya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeniden gönderilerek. Mahkeme, karara uyarsa, Gezi ana davasıyla, bu davanın birleştirilip birleştirilmeyeceğini İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne soracak. Mahkeme uygun görürse davalar birleşecek. Böylece, şimdiden iki ayrı dosyayla birleşen Gezi Davası, büyük bir torba davaya dönüşecek. Bu davanın sanığı 16 kişi ve Osman Kavala ile birlikte casusluk suçundan hakkında dava açılan Henry Barkey ve 35 Çarşı Grubu üyesi birlikte yargılanacak. 52 sanıktan oluşacak torba dava, Gezi olaylarının ana dosyası haline gelecek.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Beşiktaş Çarşı Grubu’nun 35 üyesinin "hükümeti devirmek amacıyla örgüt kurdukları" ve Gezi eylemlerine katıldıkları iddiasıyla yargılandıkları, beraatlerine karar verilen dosyayla ilgili kararında, şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş Spor Kulübü bünyesinde oluşan Çarşı Taraftar Grubu’nun fiilen katılımının sağlanmasına çalışılan ve kamuoyunda Taksim Gezi Parkı olayları olarak bilinen eylemler 30-31 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul-Taksim meydanında başlayıp haziran ayı boyunca gece-gündüz devam etmiştir. Daha sonrasında eylemler ülke genelinde başka şehirlere yayılmış, bunun neticesinde çok sayıda kişinin ölmesi ve yaralanmasına, milyonlarca TL tutarında kamusal ve özel nitelikli zararın meydana gelmesine, kişilerin mal ve can güvenliğinin tehlikeye düşürülmesine yol açmıştır.”

Kararda, bu olaylar ve Türkiye genelinde yaşananların bilançosu özetlendikten sonra Kavala hakkındaki son iddianamede, Occupy/Turkey hareketinin ve sivil başkaldırı yönteminin olaylarda etkili olduğunun iddia edildiği anımsatıldı. Kararda, Kavala’nın yönetiminde olduğu Açık Toplum Vakfı’nın da olayları finanse ettiğinin iddia edildiği vurgulandı.

Kararda, Cumhurbaşkanlığı’nın davadan haber edilmemesi, Gezi olaylarına ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapsamlı bir dosyanın bulunması, bu dosya ile sanıklar arasında irtibat olup olmadığına bakılmadan karar verilmesi, sanıklar hakkında Adli Tıp, TRT, TÜBİTAK gibi kurumlardan görüntülerdeki kişiler olup olmadıklarına yönelik rapor aldırılmaması, ses analizi yaptırılmaması nedeniyle kararın bozulmasına hükmetti.

Torba davaya dönüşüyor

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Aralık 2015’te sonuçlanan davada, 35 sanık için “hükümeti devirmeye teşebbüs", "terör örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "polise direnmek" ve "Gösteri ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet" suçlarından "yeterli, kesin ve şüpheden uzak delil" olmaması gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Karara göre, dosya 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeniden gidecek. Mahkeme, karara uyarsa, dosyayı, birleştirme konusunda karar vermesi için Gezi ana davasına bakan 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderecek. Bu yönde karar çıkarsa iki dava birleşecek.